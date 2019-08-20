Сургут избавится от пробок из-за важной стройки раньше, чем ожидалось

Глава Сургута Вадим Шувалов прошел весь строящийся участок дороги Фото: Рамиль Нуриев

Глава Сургута Вадим Шувалов вместе с экспертом ОНФ Рустемом Юсуповым проинспектировал ход строительства улицы Маяковского. Подрядчики пообещали мэру, что автомобильные пробки в этой части города должны исчезнуть к 1 сентября, когда вновь будет запущено движение на перекрестке с улицей 30 лет Победы, хотя изначально это планировалось сделать позднее. А все строительные работы на новом участке дороги завершатся до 31 октября, о чем «URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Муниципальный контракт заключен с компанией «ЮВиС». В составе дороги проводят магистральные сети тепло- и водоснабжения, прокладывают ливневую канализацию. Потоки машин разведет разделительная полоса, для пешеходов предусмотрены широкие тротуары, учтены требования безбарьерной среды. «С открытием дороги появится дополнительная транспортная артерия, разгрузится автомобильный поток. Сейчас создается задел инженерных коммуникаций: здесь будет проложен большой объем теплотрасс, сетей водоотведения и водоснабжения для подключения жилых домов и социальных объектов. Недавно сдан детский сад, впереди строительство школы, сети необходимы для развития микрорайона», — обозначил перспективы Вадим Шувалов.

Финансирование строительства дороги ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и обойдется бюджету почти в 380 миллионов рублей. Продолжение Маяковского планировали ввести еще в 2016 году, но в самом начале работ выяснилось, что под землей находятся инженерные сети, не обозначенные в проекте, строительство заморозили.