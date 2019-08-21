Россия созвала заседание Совбеза ООН из-за американских ракет

Россия инициировала внеочередное заседание в Совете Безопасности ООН из-за новых ракетных разработок США. Такое заявление сделал исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий», — сообщил Полянский в интервью ТАСС. Заседание пройдет в открытом формате в 22.00 по московскому времени 23 августа, доклад представит представитель генерального секретаря ООН, уточняет Nation News.
2 августа этого года по инициативе США было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он был заключен между СССР и США в 1987 году. В этом году 18 августа США впервые испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, передает «Национальное агентство новостей».