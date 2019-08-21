Водитель без прав сбил чемпиона-колясочника из Перми

Инцидент с Александром Легостаевым произошел в Алексине Тульской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В городе Алексин Тульской области водитель без прав сбил троих участников паралимпийской сборной России. Одним из пострадавших оказался шестикратный чемпион Европы 32-летний Александр Легостаев из Перми. Об этом сообщает местный портал «Тульские новости».

Инцидент произошел вечером 19 августа. Водитель Chevrolet Lanos сбил паралимпийцев, двигавшихся по обочине, после чего скрылся с места ЧП, пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Тульской области. На месте аварии правоохранители нашли автомобильный номерной знак. «По нему удалось найти и задержать управлявшего автомобилем мужчину, лишенного водительского удостоверения», — пояснили в ведомстве. Им оказался 39-летний местный житель, его доставили в отдел полиции для разбирательства.

По данным местного портала, пострадавшими оказались 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 25-летний Сергей Сафин из Саратова и пермяк Александр Легостаев. В результате аварии девушка получила травму головы.

В Алексине паралимпийцы готовились к международным соревнованиям по бочча. Это вид спорта с мячом на точность. В состязании участвуют люди с церебральным параличом и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.