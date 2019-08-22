Дума Екатеринбурга не сможет начать политический сезон в новом зале

Въезжать в новые помещения депутаты не рассчитывали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Первое заседание думы Екатеринбурга в новом политическом сезоне пройдет в старых помещениях ратуши. Сразу несколько депутатов рассказали «URA.RU», что новое помещение не успеют сдать к сентябрю.

«Ничего неожиданного не происходит, мы так и думали, что к началу политического сезона мы в новые помещения не переберемся. Тем более, там новое оборудование, которое необходимо тестировать. Часть оборудования и мебели отсутствует — их нужно закупать, для чего нужно выделить деньги. Поэтому никакого беспокойства нет — работаем нормально в старых помещениях», — пояснил «URA.RU» спикер думы Игорь Володин, не исключив, что новые помещения депутаты смогут занять только в следующем году.

Администрация Екатеринбурга разыграла контракт объемом в 38,9 млн рублей на ремонт и оснащение нового зала заседаний гордумы в здании ЦУМа (Банковский переулок, 3) еще 7 мая — его получило ООО «Аудиовидеосистемы», известное установкой огромного изогнутого экрана в Ельцин Центре. Новое помещение рассчитано на 85 мест, а оборудование должно позволить проводить электронные голосования и заменить сегодняшние бумажные карточки.