Человек вице-спикера гордумы Челябинска снимает с выборов протеже депутата Госдумы

Андрей Барышев (слева) и Илья Мительман (справа) обладают более чем чем серьезными ресурсами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Курчатовский суд Челябинска поступил иск о снятии с выборов в райсовет Юлии Анфаловой — ведущей телеканала «СТС-Челябинск», подконтрольного депутату Госдумы Андрею Барышеву. Иск подан кандидатом Марией Казанцевой, которую считают человеком вице-спикера гордумы Ильи Мительмана.

В документе (имеется в распоряжении «URA.RU») указано, что 15 августа движение Барышева «Соцгород» проводило праздник двора по адресу проспект Победы, 388а, где жителям вручали воздушные шары и конфеты, а также поставили беседку. «Была установлена конструкция с агитационными баннерами в поддержку Юлии Анфаловой, сама Анфалова также находилась там и агитировала граждан голосовать за себя», — говорится в заявлении.

Автор иска считает это подкупом избирателей. «Прошу отменить регистрацию Анфаловой Юлии Сергеевны в качестве кандидата в депутаты Совета депутатов Курчатовского района Челябинска по одномандатному избирательному округу №13», — говорится в документе.

Жалобу кандидатов из пула лидера движения «Соцгород» Барышева на вице-спикера гордумы Челябинска Илью Мительмана, выставившего против них свою команду, уже разбирали на выборном штабе. И Барышев, и Мительман высказались в беседе с «URA.RU» в том духе, что по закону кандидат может баллотироваться, где хочет. На фоне появления претендентов-двойников конфликт сместился в суды. Что привело, в частности, к снятию с выборов одного из самых ресурсных кандидатов Барышева — Александра Богрянцева.