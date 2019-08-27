Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала посиделки у костра с друзьями «Вечным огнем». Пост балерина опубликовала в Instagram stories.
Волочкова сняла шашлыки на мангале, пояснив, что «эти перепела» достанутся ее друзьям, потому что она питается исключительно листьями салата, помидорами и огурцами. «Меня все равно откормить не удастся», — сказала она. «Вечный огонь», — подписала танцовщица фото с мангалом, добавив смеющийся смайлик. Ранее Волочкова призналась, что несколько месяцев сидит на диете и «практически ничего не ест», напоминают «Дни.ру».
Вечный огонь — символ памяти о павших в войне героях, обычно устанавливается на мемориальных комплексах.
В середине августа телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова назвала себя, облизывающую тарелку, блокадницей, напоминает агентство Nation News. Что вызвало скандал в соцсетях, блогера осудили политики и звезды шоу-бизнеса.