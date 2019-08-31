Глава Минэнерго заявил о росте потребления электричества вдвое

По словам министра, от развития энергетики зависит будущее России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое к 2040 году. Такое заявление сделал глава Министерства энергетики Александр Новак во время церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Лидеры энергетики», который состоялся в Челябинске.

«Растет потребление и спрос именно на электроэнергию, внедряются современные технологии во всех отраслях, увеличивается потребление. <…> В перспективе до 2040 года, если общее потребление энергии в мире вырастет примерно в полтора-два раза, то потребление электроэнергии вырастет более чем в два раза», — цитирует министра ТАСС. По словам Александра Новака, от состояния отрасли зависит развитие России.

Как ранее сообщало «URA.RU», Александр Новак прибыл в Челябинск. Вместе с врио губернатора региона Алексеем Текслером и директором компании «Россети» Павлом Ливинским министр запустил сеть зарядных станций для электромобилей.