Министр энергетики России приехал в Челябинск и дал старт новому проекту

Александр Новак приехал в Челябинск ради станций для электромобилей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Министр энергетики РФ Александр Новак приехал в Челябинск, чтобы открыть первую на Урале сеть электрозарядных станций. Об этом сообщил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

«Вместе с Александром Новаком и Павлом Ливинским [директором компании „Россети“] запустили сеть зарядных станций для электромобилей. Теперь в Челябинске их десять, в том числе три быстрые зарядные станции», — написал Текслер в Instagram. Политик отметил, что это первая подобная сеть в регионах России.

Помимо Александра Новака, 31 августа в Челябинск должны приехать вице-премьер РФ Татьяна Голикова и ее супруг Виктор Христенко, являющийся президентом Делового совета Евразийского экономического союза. Голикова встретится с главой области и посетит Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), а Христенко в том же вузе примет участие в открытии комплекса лабораторий деловых игр и активных методов обучения.