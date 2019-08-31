30 августа 2019
29 августа 2019

Министр энергетики России приехал в Челябинск и дал старт новому проекту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание о подготовке субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2019-2020г в УрФО, портрет, новак александр
Александр Новак приехал в Челябинск ради станций для электромобилейФото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Министр энергетики РФ Александр Новак приехал в Челябинск, чтобы открыть первую на Урале сеть электрозарядных станций. Об этом сообщил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

«Вместе с Александром Новаком и Павлом Ливинским [директором компании „Россети“] запустили сеть зарядных станций для электромобилей. Теперь в Челябинске их десять, в том числе три быстрые зарядные станции», — написал Текслер в Instagram. Политик отметил, что это первая подобная сеть в регионах России.

Помимо Александра Новака, 31 августа в Челябинск должны приехать вице-премьер РФ Татьяна Голикова и ее супруг Виктор Христенко, являющийся президентом Делового совета Евразийского экономического союза. Голикова встретится с главой области и посетит Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), а Христенко в том же вузе примет участие в открытии комплекса лабораторий деловых игр и активных методов обучения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вместе с Александром Новаком @minenergogov и Павлом Ливинским @rosseti_official запустили сеть зарядных станций для электромобилей.Теперь в Челябинске их десять, в том числе три быстрые зарядные станции. Это первая подобная сеть в регионах России. ? Идея ко мне пришла на выставке Иннопром @innoprom_official в июле. Идею поддержали Министр Энергетики Александр Новак и гендиректор Россетей Павел Левинский. И вот это стало реальностью. ? Экологичный транспорт - новый образ Челябинска. Обладатели электромобилей, в том числе из соседних регионов, приезжайте тестировать! ? #Текслер #Минэнерго #Россети #электромобили

Публикация от Алексей Текслер (@alexeytexler.official)

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...