Экс-командир тюменского ОМОН, которого обвиняют в избиении бойца, поменял показания в суде

Экс-командиру подразделения тюменского ОМОН Владимиру Бутре грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-командир подразделения тюменского ОМОН Владимир Бутра, которого обвиняют в избиении бойца Ивана Голинея, предположил, что пострадавший мог получить травмы при драке в кафе. С таким заявлением он выступил 29 августа в Ленинском районном суде Тюмени, рассказала «URA.RU» мать избитого Наталья Голиней.

«У Бутры якобы есть информация, что Ваня участвовал в драке в кафе и потом с травмами пришел на службу. Однако биллинг телефона моего сына, который проводился в ходе следствия, подтверждает, что день перед службой он провел дома», — говорит мать пострадавшего. Ранее Бутра утверждал, что Голиней получил травмы, играя в мяч, а также обвинял родственников Голинея в его избиении.

По версии обвинения, в 2014 году командир отделения Бутра вызвал Ивана Голинея на бой, который являлся своеобразным «посвящением» в бойцы ОМОН. В тот день у Ивана была лишь вторая рабочая смена. В результате молодой человек получил тяжелые травмы и стал инвалидом I группы.

Бывший командир, которому грозит до 10 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий, не согласен с обвинением. Он уверяет, что Голиней оговаривает его, ничего не помня из-за болезни. На одном из заседаний пострадавший в лицо обвинил экс-командира в избиении. Следующее заседание по делу состоится 12 сентября.