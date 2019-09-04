Авторитетные бизнесмены Екатеринбурга получили в свое распоряжение новый актив

Авторитетная бизнес-группа, контролирующая думу Екатеринбурга, получила в распоряжение еще один муниципальный актив. В среду, 4 сентября, заместителем директора ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» (ИГРиР) был назначен Иван Кравченко. Он сам подтвердил «URA.RU» свое назначение.
«У ИГРиР позитивный результат в переоформлении мест выемок полезных ископаемых. Речь, по сути, идет о карьерах и котлованах, которыми у нас насыщены город и пригородная территория и которые формировались как законным путем, так и незаконным, при различных изысканиях. Есть опыт и лицензионные возможности к переводу мест выемок в объекты ликвидации и использованию безопасного строительного продукта для рекультивации этих объектов. Мы в данном случае решаем сразу две задачи», — объяснил Кравченко.
До нынешнего назначения Иван Кравченко работал в управляющей компании «Ардо», а последняя его должность — замдиректора ЕМУП «Спецавтобаза». Еще два представителя той же бизнес-группы рассматриваются на посты в МБУ «Городская служба автопарковок» и МКУ «Городское благоустройство».
Лоббисты, добившиеся назначения Кравченко, уверены, что совместная работа ИГРиР и «Спецавтобазы» позволит «получить замкнутый цикл работы в части ликвидации незаконных свалок или организации новых легальных мест складирования отходов».