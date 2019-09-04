03 сентября 2019

Топ-чиновница мэрии Екатеринбурга передумала увольняться после разговора с главой

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание Екатеринбургской городской Думы, сибирцева екатерина
Екатерина Сибирцева сохранилась на постуФото: Анна Майорова © URA.RU
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Новая власть в Екатеринбурге

Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева передумала уходить в отставку. «Екатерина Александровна переговорила с главой и была достигнута обоюдная договоренность, что она остается на своем посту», — рассказал «URA.RU» высокопоставленный инсайдер.

Косвенным подтверждением сохранения Сибирцевой, считает собеседник агентства, стало приподнятое настроение, в котором чиновница сегодня пребывала на заседании комиссии думы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

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Отставку начальника городского департамента образования Екатерины Сибирцевой прогнозировали на сентябрь — сразу после старта нового учебного года. Нынешний пост она заняла в 2016 году — Сибирцевой прочили блестящие перспективы, а в 2018-м даже говорили, как о возможной преемнице экс-замглавы администрации Екатеринбурга по соцблоку Михаила Матвеева, который стал депутатом гордумы.

Помешали карьерному росту Сибирцевой ежегодные скандалы, связанные с записью в первые классы. Кроме того, в июне российская писательница и общественница Мария Арбатова предложила уволить чиновницу за случай в местном лицее имени Дягилева, где учительница и школьный психолог заставили целый класс первоклассников писать слово «жопа».

Официального подтверждения в мэрии по поводу сохранения Сибирцевой оперативно получить не удалось.

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