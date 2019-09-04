Топ-чиновница мэрии Екатеринбурга передумала увольняться после разговора с главой

Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева передумала уходить в отставку. «Екатерина Александровна переговорила с главой и была достигнута обоюдная договоренность, что она остается на своем посту», — рассказал «URA.RU» высокопоставленный инсайдер.
Косвенным подтверждением сохранения Сибирцевой, считает собеседник агентства, стало приподнятое настроение, в котором чиновница сегодня пребывала на заседании комиссии думы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.
Отставку начальника городского департамента образования Екатерины Сибирцевой прогнозировали на сентябрь — сразу после старта нового учебного года. Нынешний пост она заняла в 2016 году — Сибирцевой прочили блестящие перспективы, а в 2018-м даже говорили, как о возможной преемнице экс-замглавы администрации Екатеринбурга по соцблоку Михаила Матвеева, который стал депутатом гордумы.
Помешали карьерному росту Сибирцевой ежегодные скандалы, связанные с записью в первые классы. Кроме того, в июне российская писательница и общественница Мария Арбатова предложила уволить чиновницу за случай в местном лицее имени Дягилева, где учительница и школьный психолог заставили целый класс первоклассников писать слово «жопа».
Официального подтверждения в мэрии по поводу сохранения Сибирцевой оперативно получить не удалось.