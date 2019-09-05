В мэрии Екатеринбурга заговорили о переходе топ-чиновницы в ЦПКиО

Тамара Благодаткова опровергает все слухи вокруг себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова может получить пост замдиректора ЦПКиО имени Маяковского. Такую перспективу обсуждают ее высокопоставленные коллеги в мэрии.

«Высокинский не хотел бы терять Тамару Сайдалиевну как специалиста. Сил и энергии у нее предостаточно. Но коллеги почему-то обсуждают, что она ищет место поспокойнее и договорилась о трудоустройстве в парк», — объяснил инсайдер в мэрии.

Волна слухов об уходе Благодатковой поползла в начале лета. Главным аргументом для этого стал тот факт, что чиновница, работающая в мэрии 24 года (из них 10 — в нынешней должности), уже достигла пенсионного возраста.

Сама Благодаткова, впрочем, призналась «URA.RU», что пока на пенсию не собирается, равно как и менять место работы. «Я имею право уйти на пенсию — я достигла возраста, который позволяет это делать. Но уходить сегодня или завтра я не собираюсь — продолжаю работать. Никаких других постов мне не предлагали — ни в ЦПКиО, ни где-либо еще», — уточнила Благодаткова в разговоре с корреспондентом агентства. Ее коллеги уточняют, что на намерение чиновницы продолжить работу косвенно указывает и тот факт, что она занята проработкой планов по украшению Екатеринбурга к новогодним праздникам.