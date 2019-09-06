Новый курганский митрополит выбрал день для первой встречи с прихожанами

Митрополит Даниил проведет первую службу в Кургане Фото: сайт курганской епархии

Новый митрополит Курганский и Белозерский Даниил (Доровских) проведет первую службу в новом для себя статусе в ближайшее воскресенье, 8 сентября. Об этом «URA.RU» сообщил пресс-секретарь Архангельской митрополии Михаил Насонов, который приедет в Курган вместе с митрополитом Даниилом.

«По времени службы решение будет после приезда в Курган», — отметил Насонов. По его словам, митрополит Даниил приедет в Зауралье 7 сентября, но конкретное время пока также неизвестно.

Ранее «URA.RU» сообщало, что новым руководителем Курганской митрополии назначен митрополит Даниил (Доровских), до настоящего времени возглавлявший Архангельскую митрополию. Он сменит на этом посту митрополита Иосифа (Балабанова) — он переезжает в Ульяновск, где сменит местного митрополита Анастасия (Меткина), который уходит на покой. Многие курганцы обрадовались новости о назначении нового митрополита и выразили надежду на позитивные перемены.