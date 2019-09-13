Строительство ключевых пермских дорог подорожало вдвое

Минтранс объяснил причины подорожания ремонта и строительства дорог Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство транспорта Пермского края предложило увеличить финансирование ряда важных инфраструктурных проектов в регионе. Документ направлен на рассмотрение депутатов краевого парламента.

Ремонт автодороги Кунгур-Соликамск (участок Березники-Соликамск), протяженностью менее 20 км, подорожал на 2,2 млрд рублей. Изначально на эти работы планировать потратить около миллиарда рублей. «Уточняется сметная стоимость объекта на 2,2 млрд рублей в связи с тем, что планируется включение в строительство путепровода и двухуровневой развязки на втором этапе строительства», — говорится в пояснительной записке к документу. Объект планируется сдать в 2023 году.

Стоимость реконструкции ул. Строителей в Перми (от Куфонина до Стахановской) выросла на 5,6 млрд рублей. Объект, протяженностью не более семи километров, планируется сдать к 2024 году. Увеличение финансирования связано со сложностью строительства двухуровневой развязки и переустройства коммуникаций. Изначально предполагалось реализовать проект за 5 млрд рублей

Минтранс также уточнил вопрос финансирования ключевого инфраструктурного объекта — моста через реку Чусовую. Объект, общей протяженностью девять километров (включая сам мост и подъездные пути к нему), начали строить в прошлом году. «Итоговая стоимость объекта будет уточнена после получения положительного заключения „Главгосэкспертизы“ на весь проект в октябре 2019 года», — отмечается в пояснительной записке.