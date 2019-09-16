Суд решил судьбу тюменского экс-омоновца, сделавшего инвалидом своего бойца

Владимир Бутра получил четыре года условно за бой с подчиненным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-командир подразделения тюменского ОМОН Владимир Бутра получил четыре года условно и столько же испытательного срока за превышение полномочий. Такое решение вынес 16 сентября Ленинский районный суд Тюмени, передает журналист «URA.RU» с места событий. Бывшего силовика обвиняли в избиении своего бойца Ивана Голинея, из-за чего последний стал инвалидом I группы.

Бутра своей вины не признал. В течение судебного процессе он несколько раз менял показания, пытаясь доказать, что Голиней получил травму, играя в регби на тренировке, или обвиняя в избиении отчима пострадавшего. Однако суд не прислушался к доводам обвиняемого.

По версии обвинения, в 2014 году командир отделения Бутра вызвал Ивана Голинея на бой, который являлся своеобразным «посвящением» в бойцы ОМОН. В тот день у Ивана была лишь вторая рабочая смена. В результате молодой человек получил тяжелые травмы.

Будет ли осужденный оспаривать приговор, оперативно уточнить не удалось. Бутра отказался от комментариев. Голиней заявил, что к приговору относится критично: «Но обжаловать не буду — сил не осталось». Он жалеет, что из-за мягкого приговора спарринги в отряде продолжатся. «Жалко парней», — подытожил он.