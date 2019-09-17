Сын Киркорова может затмить отца

Сын Филиппа Киркорова переходит в ЦСКА Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семилетний сын российского певца Филиппа Киркорова сменил московскую академию клуба «Барселона» на академию ЦСКА. Футбольный агент Дмитрий Селюк пояснил, что это целиком и полностью заслуга ребенка, и теперь не исключено, что мальчик обгонит по популярности своего звездного отца.

«С Филиппом мы дружим много лет. Его сын влюблен в футбол и ни о чем больше думать не хочет», — заявил Селюк в общении с журналистами Sport24. Также агент добавил, что ЦСКА — серьезный столичный клуб, где из мальчика обязательно воспитают не только хорошего футболиста, но и «настоящего мужчину».

Ранее в общении с Киркоровым старшим футбольный агент Дмитрий Селюк уже выступал с критикой в адрес «Барселоны». Диалог завязался в Монако, куда в рамках концерта российский певец приезжал со своими детьми. Селюк отметил, что звездная чета сделала правильный выбор. «Я рад, что Филипп прислушался ко мне и перевел сына, к которому я отношусь с любовью, в академию ЦСКА», — добавил он.

Сейчас наставником мальчика будет Олег Корнаухов. Футболист известен в основном по выступлениям за московские клубы «Торпедо» и ЦСКА. В составе последнего он дважды становился призером чемпионата России.