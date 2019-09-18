Полиция закрыла дело о покушении на челябинскую журналистку

История с покушением была придумана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту нападения на журналистку из Челябинска Юлию Зябрину, ранее заявлявшую о покушении на ее жизнь. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Источники в силовых структурах рассказали, что история с покушением была придумана.

«В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления», — уточнили в пресс-службе полицейского главка.

Корреспондент газеты «Общественный защитник» Зябрина заявила, что вечером 8 августа ей выстрелили из пневматической винтовки в голову, когда она собиралась войти в подъезд своего дома. Предполагаемой причиной покушения она назвала «расследование фактов коррупции в Челябинской области», упомянув при этом первых лиц Заксобрания региона.

«Ни к профессиональной деятельности пострадавшей, ни к нападению со стороны неизвестного это отношения не имеет, — рассказал „URA.RU“ собственный источник в регионе. — В ходе проверки выяснилось, что во время одной из вечеринок участники устроили стрельбу из пневматики. На голову Зябриной поставили сигаретную пачку и стреляли по пачке. Одна из пуль попала ей в лоб. Через несколько дней она подала заявление в полицию о покушении».

В ГУ МВД не подтвердили и не опровергли эту версию и не стали комментировать возможное уголовное дело по факту заведомо ложного доноса. Телефон Зябриной отключен. Ранее газета, где она работает, пыталась устроить провокацию по время конференции «Единой России», но эта попытка была пресечена.