Организатора самого статусного мероприятия Тюмени обвинили в махинациях с закупками

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) обвинили в махинациях с закупками при организации нефтегазового форума. Информацию собираются передавать в УФАС и суд, сообщил «URA.RU» представитель московской компании «Юрком «Дипломат» Вадим Попов.
ООО «Юрком „Дипломат“, победитель закупки, 16 сентября подписало с ТИУ договор на выполнение услуг для форума: за 4 млн рублей поставить оборудование и осуществить информсопровождение ТИУ как генерального партнера ТНФ. Но исполнить его не удалось. „Все попытки пресекались ТИУ. Нам сказали: ‚Куда вы лезете, все уже сделано до вас‘, — рассказал Попов. На площадку, по словам Попова, москвичей не пустили, а отчитываться о работе нужно через 30 дней после заключения договора.
12 сентября ТИУ провел закупку одним днем с единственным поставщиком с теми же требованиями. Победитель — проигравший в первой «Центр международных связей». По данным СБИС, его владелец — исполнительный директор оргкомитета ТНФ Владимир Илющенко. Услуги были выполнены этой компанией заранее, а закупку провели постфактум, уверены в «Юрком «Дипломате». Так, в аэропорту реклама ТИУ появилась раньше подписания второго договора.
Однако в ТИУ считают, что москвичи пытаются оказать давление и «в форме шантажа требуют выплатить 1,2 млн рублей за неоказанные услуги». По их словам, «Юрком «Дипломат» категорически отказался обсуждать услуги до подписания договора, несмотря на сжатые сроки, и пришлось для подстраховки подписать договор с другой компанией. «Возникает сомнение в чистоплотности и добросовестности совершенных действий и намерений компании», — сообщили «URA.RU» в ТИУ.
Тюменский нефтегазовый форум проходит в Тюмени с 17 по 19 сентября. На него приехали глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, старший вице-президент «ЛУКОЙЛа» Азат Шамсуаров, зампредправления НОВАТЭКа Денис Соловьев, гендиректор «СИБУРа» Михаил Карисалов и другие.