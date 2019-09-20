Ремонтные работы позволят избежать проблем с подачей тепла зимой Фото: УСТЭК

Жители домов в центре Тюмени получили горячую воду после ремонтных работ на теплосети. Проблему с перебоями 19 сентября решили рабочие подрядной организации «УСТЭК».

Отключение от подачи тепла домов в периметре перекрестка улиц Привокзальная и Первомайская произошло 22 августа. Трубопровод находился под проезжей частью, из-за чего давление почвы и автомобилей приводило к частым авариям. За последние три года оперативные бригады 14 раз выезжали на этот участок. В итоге рабочие меньше, чем за месяц заменили участок теплосети (333 метра) и тепловые камеры, а также смогли качественно защитить трубы от нагрузки.

«Благодаря проделанной работе перебои в подаче тепловой энергии и затруднения в движении и парковке транспорта на оживленной площади, вызванные выставленными ограждениями, останутся в прошлом. Новые трубы обеспечат надежность теплоснабжения этого района Тюмени», — уточнили в отделе по связям с общественностью и СМИ «УСТЭК». Теперь на этом участке до октября проведут благоустройство территории.

Также сотрудники компании продолжают работать над устранением проблем с подачей воды в жилые дома и учреждения, подключенные к теплотрассе по улице 25-го Октября. Реконструкция на участке завершена 19 сентября, но еще необходимо заменить запорную арматуру на прилегающем участке теплотрассы. Для того, чтобы проблемы с подачей горячей воды не возникли зимой, рабочие сейчас заменяют задвижку, после чего горячее водоснабжение будет восстановлено.