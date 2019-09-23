22 сентября 2019

Почти половина россиян пьет воду из-под крана

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода из крана. Курган, раковина, вода из крана
Люди предпочитают водопроводную воду из-за наличия фильтровФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Около 44% граждан РФ пьют водопроводную воду, не покупая бутилированную. Такую информацию предоставил ВЦИОМ на основе своего исследования.

«Выросла доля россиян, которые употребляют воду только из-под крана (с 39% до 44% за три года). Эта вода может быть кипяченая, некипяченая, очищенная, неочищенная. Чаще других воду из-под крана пьют люди в возрасте 60 лет и старше и селяне», — пишет ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ. В качестве основной причины употребления водопроводной воды опрошенные указывают наличие фильтра. Такой вариант выбрали 35% участников опроса, что в 18 раз больше, чем в аналогичном исследовании 2016 года.

При этом 31% респондентов употребляют в зависимости от обстоятельств как бутилированную, так и воду из-под крана. Три года назад этот вариант выбрали 45% опрошенных. При этом доля людей, употребляющих только воду в бутылках, с 2016 года не изменилась — 16% респондентов. Еще 9% участвующих в голосовании не смогли выбрать один из трех вариантов, выбрав в анкетах «другое».

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© Служба новостей «URA.RU»
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