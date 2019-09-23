Машину разобрали за считанные дни Фото: Дмитрий Юрин

У Каменска-Уральского (Свердловская область) на пороге скалы Ревун отдыхающие нашли разобранную машину, принадлежащую геям, сорвавшимся с обрыва в момент любовных утех. Туристы обнаружили машину уже в ужасном состоянии — без колес, дверей, аккумулятора и сидений. Черная Hyundai Tucson упала со скалы в середине прошлой недели, а в выходные машину нашли без запчастей.

«С 20 по 21 отдыхали на Ревуне, решил прогуляться, пофотографировать местные красоты. Залез на скалу, откуда открывался шикарный вид для фото и видеосъемки, и внизу случайно увидел разбитую машину. Конечно, был удивлён, как она туда попала. Потом узнал, что она случайно скатилась с живыми людьми. На тех записях, что я видел, машина была ещё с дверями и колёсами, но когда я её заметил, от неё почти ничего уже не осталось. Кто-то обчистил её уже на следующий день. Сняли двери, колеса, ну и под капотом поработали», — рассказал «URA.RU» Дмитрий Юрин, обнаруживший машину.

Ранее «URA.RU» сообщало, что машина стояла на склоне, находившиеся внутри люди раскачивали ее, после чего автомобиль рухнул с обрыва. Очевидцы утверждают, что из нее вылезли обнаженные мужчины. В иномарке сидели мужчины 23 и 34 лет, при падении со скалы они получили травмы, одному из них потребовалась госпитализация.

Видно, что машина упала с большой высоты Фото: Дмитрий Юрин

От машины почти ничего не осталось Фото: Дмитрий Юрин