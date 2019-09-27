В Тюменской области отложили строительство жизненно важного моста

Пока село связывает с районом только понтонная переправа (архивное фото) Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Тюменской области не смогли найти подрядчика для восстановления рухнувшего во время большого паводка в 2017 году моста через реку Убиенная на автодороге Равнец — Кошкарагай. Это переправа связывает село Кошкарагай с «большим миром». Информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

«Сейчас через реку роль переправы выполняет временный понтонный мост. Его установило тюменское училище ТВИККУ в 2017 году по договоренности с аппаратом губернатора», — сообщила Глава Равнецкого сельского поселения Ольга Столбова. Периодически переправу убирают во время весеннего паводка, когда уровень реки сильно поднимается. Полноценной заменой мосту она быть не может — дорога имеет региональное значение.

Реконструкция моста должна была пройти до 30 ноября 2019 года. Однако из-за того, что подрядчик на объявленную в августе закупку не нашелся, она будет отложена еще на неопределенное время. На восстановление переправы выделено 271,4 млн рублей из бюджета Тюменской области. По условиям закупки, подрядчик должен будет провести работы по установке опор, пролетов, провести укрепительные работы.