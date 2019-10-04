Российский депутат усомнился в успехах ФСБ

У общества возникают сомнения в успешном проведении Федеральной службой безопасности (ФСБ) контртеррористических операций, так как судебные процессы по ним и детали задержаний держатся в тайне. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» рассказал журналист и депутат Заксобрания Владимирской области Максим Шевченко.
«Существует информационная закрытость. Перед нами отчитываются какими-то короткими видеосюжетами в новостных программах и пресс-релизами. Покажут какие-то странные фамилии, идут два парня, на них бросаются и потом показывают их уже лежащими на земле. А кто эти люди, какие доказательства того, что они состоят в террористических организациях, какова их дальнейшая судьба? Конечно, у нас возникают естественные опасения», — высказался депутат. Он отметил, что в России «любой доклад силовика принимается на веру», однако обычно в отчетах мало деталей.
Шевченко отметил, что было бы хорошо, если бы судебные процессы над террористами были открытыми для общества. По его словам, так как борьба с терроризмом является делом всего общества, люди должны иметь информацию о тех лицах и организациях, которые готовили теракты.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в 2019 году были предотвращены четыре теракта в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Спецслужбы задержали 152 человека, причастных к террористической деятельности, передает