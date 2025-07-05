05 июля 2025

В Госдуме рассказали о новых обязанностях врачей

Огуль: врачей обязали докладывать о пациентах с психическими расстройствами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи обязаны докладывать полиции о пациентах, предоставляющих угрозу для окружающих
Врачи обязаны докладывать полиции о пациентах, предоставляющих угрозу для окружающих Фото:

С 1 марта 2025 года российские врачи получили обязанность уведомлять правоохранительные органы о пациентах с психическими расстройствами, которые, по профессиональному медицинскому заключению, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости. Он напомнил, что с 1 марта на территории России начал действовать новый закон, ориентированный на предотвращение общественно опасных поступков со стороны граждан с хроническими либо длительно протекающими психическими заболеваниями. Принятие данного нормативного акта направлено на повышение уровня общественной безопасности, а также на предоставление необходимой и своевременной поддержки лицам, нуждающимся в психиатрической помощи.

Огуль уточнил, что речь идет не о всех гражданах с психиатрическими диагнозами. Уведомлять органы потребуется только в том случае, если специалисты подтвердили потенциал опасного поведения. Для таких пациентов будет организовано активное диспансерное наблюдение: это позволит контролировать их состояние и своевременно предотвращать возможные риски.

С 1 сентября в медицинских учреждениях России фельдшеры и акушерки получат право временно исполнять обязанности участковых врачей. Согласно утвержденному Министерством здравоохранения приказу, в случае нехватки врачей на штатных должностях либо их временного отсутствия, руководство больниц и поликлиник сможет делегировать часть функций участковых специалистов фельдшерам или акушеркам, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 марта 2025 года российские врачи получили обязанность уведомлять правоохранительные органы о пациентах с психическими расстройствами, которые, по профессиональному медицинскому заключению, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. «Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости. Он напомнил, что с 1 марта на территории России начал действовать новый закон, ориентированный на предотвращение общественно опасных поступков со стороны граждан с хроническими либо длительно протекающими психическими заболеваниями. Принятие данного нормативного акта направлено на повышение уровня общественной безопасности, а также на предоставление необходимой и своевременной поддержки лицам, нуждающимся в психиатрической помощи. Огуль уточнил, что речь идет не о всех гражданах с психиатрическими диагнозами. Уведомлять органы потребуется только в том случае, если специалисты подтвердили потенциал опасного поведения. Для таких пациентов будет организовано активное диспансерное наблюдение: это позволит контролировать их состояние и своевременно предотвращать возможные риски. С 1 сентября в медицинских учреждениях России фельдшеры и акушерки получат право временно исполнять обязанности участковых врачей. Согласно утвержденному Министерством здравоохранения приказу, в случае нехватки врачей на штатных должностях либо их временного отсутствия, руководство больниц и поликлиник сможет делегировать часть функций участковых специалистов фельдшерам или акушеркам, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...