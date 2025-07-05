В Госдуме рассказали о новых обязанностях врачей

С 1 марта 2025 года российские врачи получили обязанность уведомлять правоохранительные органы о пациентах с психическими расстройствами, которые, по профессиональному медицинскому заключению, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
«Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости. Он напомнил, что с 1 марта на территории России начал действовать новый закон, ориентированный на предотвращение общественно опасных поступков со стороны граждан с хроническими либо длительно протекающими психическими заболеваниями. Принятие данного нормативного акта направлено на повышение уровня общественной безопасности, а также на предоставление необходимой и своевременной поддержки лицам, нуждающимся в психиатрической помощи.
Огуль уточнил, что речь идет не о всех гражданах с психиатрическими диагнозами. Уведомлять органы потребуется только в том случае, если специалисты подтвердили потенциал опасного поведения. Для таких пациентов будет организовано активное диспансерное наблюдение: это позволит контролировать их состояние и своевременно предотвращать возможные риски.
С 1 сентября в медицинских учреждениях России фельдшеры и акушерки получат право временно исполнять обязанности участковых врачей. Согласно утвержденному Министерством здравоохранения приказу, в случае нехватки врачей на штатных должностях либо их временного отсутствия, руководство больниц и поликлиник сможет делегировать часть функций участковых специалистов фельдшерам или акушеркам, передает телеканал 360.
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