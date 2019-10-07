Мария Захарова отметила, что у депутата была не туристическая виза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с допросом российского депутата Инги Юмашевой в США. В эфире радио «Комсомольская правда» она заявила, что нет ничего серьезнее, чем задержание представителя законодательной власти.

«Не знаю, что может быть более серьезным, чем задержать представителя законодательной власти, провести беседу на уровне непонятных спецагентов и сделать какие-то предложения, которые выходят за какие-либо рамки», — высказалась Захарова.

Она отметила, что Юмашева ехала на официальное мероприятие и у нее были при себе документы, которые подтверждали ее статус. При этом виза у депутата была не туристическая. Захарова подчеркнула, что представители американской власти «все прекрасно знали и все имели возможность проверить». По словам представителя МИД, Юмашеву допрашивали сотрудники ФБР, а сама встреча в аэропорту «была не случайной».

Юмашева прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт Росс». Однако в аэропорту Нью-Йорка у депутата забрали документы и допрашивали около часа в отдельной комнате. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин также назвал действия со стороны Америки «циничной провокацией», передает «Национальная служба новостей». Российский МИД, в свою очередь, назвал произошедшее «враждебной акцией против России».