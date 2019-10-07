Россиянам придется доплачивать Сбербанку за хранение валюты

Возможность ведения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах сейчас обсуждает руководство Сбербанка. Об этом на международном форуме «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско заявил глава банка Герман Греф.
«Не только евро, но и доллар. Обязательно нужно вводить [отрицательные ставки], поскольку, если мы этого не сделаем, то станем просто привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок», — заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Сейчас в России отрицательные ставки по депозитам не предусмотрены законодательством. Однако ранее ЦБ заявлял, что обсуждение соответствующих поправок уже ведется. «К нам обратились кредитные организации с вопросом о начислениях отрицательных ставок по вкладам юридических лиц», — заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. Он также уточнил, что изменения не коснутся вкладов физических лиц, передает РБК.
До этого глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал о том, что законопроект, предполагающий введение отрицательных ставок по вкладам в иностранной валюте, обсудят в Госдуме.
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основной линейке своих ипотечных продуктов. Так, теперь купить квартиры в ипотеку в новостройке можно по ставке от 7,6% годовых. Кроме того, в середине сентября банк снизил ставки по вкладам в рублях, передает Nation News.