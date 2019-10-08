«URA.RU» узнало, кто поборется за ключевую должность в окружном правительстве

После ухода с поста директора депстроя Андрея Кривуляка, ключевая позиция в окружном правительстве оказалась вакантной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В правительстве ХМАО решают, кто займет ставшую вакантной должность директора департамента строительства Югры. Источники агентства говорят о двух людях: недавно перешедшем в депстрой Алексее Ракитском и Галине Коноваловой, долгое время являющейся замом Кривуляка.

«Ракитский и Коновалова действительно сейчас проходят согласование. Эти два кандидата точно поборются за должность, но не исключено, что к ним добавятся и другие соискатели», — сообщает источник в окружном правительстве.

Новость об уходе Андрея Кривуляка с должности директора департамента строительства ХМАО, похоже, не стала для югорского истеблишмента неожиданностью. Наблюдатели обратили внимание, что в последнее время Кривуляк все реже появлялся в публичном поле и почти перестал общаться с журналистами, в то время, как Коновалова, наоборот, стала появляться чаще. «Именно Коновалова сопровождала губернатора Комарову во время рабочих визитов на важных строительных объектах и отчитывалась по развитию этой сферы», — добавляет инсайдер.

Ракитского же, недавно принявшего предложение о трудоустройстве в окружной депстрой, называют протеже вице-губернатора Андрея Зобницева. Он, как говорят информаторы, с осени прошлого года искал специалиста, который будет отвечать за пространственное развитие региона, проповедуя современную урбанистическую политику. «Ракитский молод, амбициозен, профессионален. У него все шансы побороться за эту должность», — резюмирует информированный собеседник.

Ранее «URA.RU» писало, что свою должность оставил директор депстроя Кривуляк. Исполнять обязанности временно будет его бывший заместитель Коновалова.