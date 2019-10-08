Директор департамента строительства ХМАО покинул свой пост

Инсайдеры рассказывают, что уволился чиновник со скандалом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Директор департамента строительства ХМАО Андрей Кривуляк покинул свой пост. Информацию об увольнении подтвердили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«С 11 октября исполнять обязанности директора департамента строительства ХМАО будет Галина Коновалова, в настоящий момент занимающая должность заместителя руководителя ведомства», — добавили в депсвязей.

Источники агентства рассказывают, что увольнение Кривуляка состоялось в нестандартной для окружного правительства форме. «На закрытом совещании с губернатором Комаровой, Кривуляк просто встал и ушел», — добавляет источник. При этом, по словам инсайдера, сотрудники депстроя часто жаловались на его нецензурную речь и хамское поведение.

Ранее «URA.RU» писало, что в правительство ХМАО на работу перешел чиновник из администрации Нижневартовска Алексей Ракитский. Источники агентства именно ему пророчили должность, которая сейчас является вакантной. Получить комментарий Кривуляка на момент выхода новости не удалось — он не ответил на звонки журналиста агентства.