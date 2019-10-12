Востоковед рассказал, уйдет ли Россия из Сирии на самом деле

Россия готова вывести войска из Сирии, если власти Дамаска попросят об этом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Россия не выведет свои войска из Сирии в ближайшее время, так как режим президента республики Башара Асада пока что слаб. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» рассказал начальник центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов.

«Об этом даже речи не может быть, потому что пока режим Асада не способен провести ни одну полноценную операцию без помощи России. Поэтому в ближайшее время это невозможно», — заявил востоковед. По словам Семенова, сирийский президент считает, что для него существуют большие угрозы, исходящие от умеренной оппозиции.

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что РФ выведет войска из Сирии, если власти Дамаска сообщат, что им больше не нужна помощь Москвы. Лидер страны отметил, что территорию республики должны покинуть все представители стран, которые находятся там нелегетимно, передает агентство Nation News.