Путин обратился к бойцам, освобождавшим Курскую область: главное об СВО на 27 апреля

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о ключевой неделе для переговоров по конфликту. Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал готовность к сотрудничеству, а президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлениями к российским бойцам, освобождавших Курскую область. Главное об СВО к 27 апреля — в материале URA.RU.
Россия продолжит наносить удары по объектам ВСУ
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS подчеркнул, что российские войска будут продолжать атаки на объекты, используемые ВСУ и иностранными наемниками. Он отметил, что атаки нацелены исключительно на военные объекты.
Переговоры по урегулированию
Рубио назвал ближайшую неделю критически важной для переговоров
Госсекретарь США Марко Рубио обозначил предстоящую неделю как ключевую для принятия решения о дальнейшем участии Америки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, это время принесет определение о намерениях США по участию в процессе, и подчеркнул необходимость анализа текущих достижений на переговорах.
Путин поддержал предложение США о прекращении огня
Сергей Лавров сообщил, что Путин поддержал предложение США о 30-дневном прекращении огня. Однако глава МИД РФ отметил, что это возможно только при условии, что Украина не будет нарушать соглашение, как это было в прошлом.
Запорожская АЭС останется под контролем России
Сергей Лавров заявил, что Запорожская атомная электростанция останется под контролем России. Он отметил, что никаких предложений от США о передаче управления АЭС не поступало, и подчеркнул важность безопасной эксплуатации станции.
Согласие Зеленского на «мирный план» Трампа
Источник в украинской делегации сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский согласился на внедрение временного перемирия. «Мирный план» президента США Дональда Трампа рассматривается как основа для урегулирования конфликта.
Путин поздравил командиров, освобождавших Курскую область
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с командующими и командирами, участвовавшими в операции по освобождению Курской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин поздравил их с успехом и поблагодарил за проявленное мужество и преданность.
Уничтожение остатков ВСУ в Курской области
Глава морской пехоты Черноморского флота с позывным Гроза доложил президенту России о планах российских войск. Они собираются завершить уничтожение оставшихся разрозненных группировок украинских военнослужащих в Курской области, продолжая зачистку лесных массивов.
Уничтожение боеспособной части ВСУ под Курском
Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный отметил, что в результате операции российских войск под Курском была полностью уничтожена одна из самых боеспособных частей ВСУ. Он подтвердил, что противник больше не представлен в этом районе.
Удары по складам боеприпасов ВСУ
Минобороны России сообщило об успешных ударах по складам боеприпасов ВСУ, включая запасы для систем HIMARS. Удары были осуществлены с применением авиаподдержки и ракетных войск.
Обнаружение цеха по сборке дронов в Дзержинске
В Дзержинске ДНР российские штурмовики нашли цех по сборке дронов-камикадзе. Боец 51-ой армии с позывным «Каскад» сообщил, что там собирали ударные дроны FPV. Помещение быстро было уничтожено из танка.
Дроны ВСУ доставляли сигареты и шоколад российским бойцам
ВСУ использовали беспилотник «Баба-Яга», который по ошибке осуществлял снабжение российских штурмовиков. Боец 51-й армии ВС РФ с позывным Каскад рассказал, что дрон доставлял сигареты, шоколад и воду на позиции российских войск. Это произошло после того, как российские военные взяли контроль над новой позицией, принадлежавшей ранее ВСУ. Украинские операторы дронов были не в курсе изменения контроля над территорией.
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