В Госдуме предложили сформировать кадровый резерв из участников «СВО»

Депутаты от парии «Справедливая Россия — за правду» внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому необходимо сформировать федеральный и региональный кадровый резерв из бойцов СВО. Это необходимо для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
«Законопроектом предусматривается формирование специализированного кадрового резерва из числа ветеранов боевых действий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях», — говорится в пояснительной записке. Законопроект должны рассмотреть в Госдуме в понедельник, 28 апреля.
Согласно документам, ветераны СВО смогут ежегодно проходить программу по повышению квалификации в рамках профессионального уровня. После этого, с учетом опыта и навыков кандидата, он может быть назначен на госслужбу.
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России появится федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе. Согласно документу, при назначении на руководящие новости руководители органов власти обязаны учитывать новых кандидатов из резерва.
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