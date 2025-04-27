27 апреля 2025

Олигарха, который сделал Зеленского президентом, окончательно лишили гражданства Украины

Суд Украины оставил в силе указ о лишении олигарха Коломойского* гражданства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главного спонсора президентской кампании обвинили в присвоении 250 млн долларов
Главного спонсора президентской кампании обвинили в присвоении 250 млн долларов Фото:

На Украине окончательно подтвердили законность указа президента Владимира Зеленского о лишении гражданства местного олигарха Игоря Коломойского (в РФ с 2023 года внесен в список террористов и экстремистов), который спонсировал президентскую кампанию в 2019 году. Причиной стало приобретение бизнесменом израильского гражданства, указано в решении Верховного суда страны.

«Верховный суд Украины оставил в силе указ <...> Зеленского от 18 июля 2022 года. По нему Коломойский потерял украинское гражданство», — со ссылкой на судебное решение отмечает издание «Зеркало недели».

Предприниматель пробовал обжаловать указ, но его доводы не убедили суд. Апелляцию отклонили с пометкой, что Коломойский не предпринял шаги для прекращения иностранного гражданства после вступления в силу обновленных законов в 2001 году.

В сентябре 2023-го Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества. Позже заподозрили в подделке документов. 

Весной прошлого года стало известно, что олигарху грозит пожизненный срок по делу о заказном убийстве, напоминает RT. Генпрокуратура возбудила сводное уголовное дело против Коломойского в феврале 2025-го, передает «Национальная служба новостей».

*Игорь Коломойский — внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине окончательно подтвердили законность указа президента Владимира Зеленского о лишении гражданства местного олигарха Игоря Коломойского (в РФ с 2023 года внесен в список террористов и экстремистов), который спонсировал президентскую кампанию в 2019 году. Причиной стало приобретение бизнесменом израильского гражданства, указано в решении Верховного суда страны. «Верховный суд Украины оставил в силе указ <...> Зеленского от 18 июля 2022 года. По нему Коломойский потерял украинское гражданство», — со ссылкой на судебное решение отмечает издание «Зеркало недели». Предприниматель пробовал обжаловать указ, но его доводы не убедили суд. Апелляцию отклонили с пометкой, что Коломойский не предпринял шаги для прекращения иностранного гражданства после вступления в силу обновленных законов в 2001 году. В сентябре 2023-го Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества. Позже заподозрили в подделке документов.  Весной прошлого года стало известно, что олигарху грозит пожизненный срок по делу о заказном убийстве, напоминает RT. Генпрокуратура возбудила сводное уголовное дело против Коломойского в феврале 2025-го, передает «Национальная служба новостей». *Игорь Коломойский — внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...