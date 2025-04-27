Олигарха, который сделал Зеленского президентом, окончательно лишили гражданства Украины

На Украине окончательно подтвердили законность указа президента Владимира Зеленского о лишении гражданства местного олигарха Игоря Коломойского (в РФ с 2023 года внесен в список террористов и экстремистов), который спонсировал президентскую кампанию в 2019 году. Причиной стало приобретение бизнесменом израильского гражданства, указано в решении Верховного суда страны.
«Верховный суд Украины оставил в силе указ <...> Зеленского от 18 июля 2022 года. По нему Коломойский потерял украинское гражданство», — со ссылкой на судебное решение отмечает издание «Зеркало недели».
Предприниматель пробовал обжаловать указ, но его доводы не убедили суд. Апелляцию отклонили с пометкой, что Коломойский не предпринял шаги для прекращения иностранного гражданства после вступления в силу обновленных законов в 2001 году.
В сентябре 2023-го Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества. Позже заподозрили в подделке документов.
Весной прошлого года стало известно, что олигарху грозит пожизненный срок по делу о заказном убийстве, напоминает RT. Генпрокуратура возбудила сводное уголовное дело против Коломойского в феврале 2025-го, передает «Национальная служба новостей».
*Игорь Коломойский — внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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