Западные политики и СМИ умышленно не комментируют провалы президента Украины Владимира Зеленского, в том числе сообщения о полном освобождении Курской области. Об этом рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо журналистам во время демонстрации против вовлечения Франции в конфликт на Украине.
«Потому что не комментируют провалы Зеленского. Не комментируют провалы лагеря, который через Украину ведет войну с Россией. Все просто», — сказал Филиппо, передает РИА Новости. Он также отметил, что в течение трех лет Запад занимается пропагандой, распространяя ложь о России, что мешает гражданам понять реальную картину происходящего.
По словам политика, когда происходят важные события, такие как освобождение Курской области, французам об этом либо не сообщают вовсе, либо предоставляют информацию частично и с сомнениями: «Потому что все всегда должно укладываться в единый военный нарратив».
Филиппо пояснил, что подобная информационная политика Запада препятствует объективному освещению событий вокруг конфликта на Украине. По его мнению, односторонняя подача информации и замалчивание невыгодных фактов позволяет западным властям формировать общественное мнение в нужном им ключе, сохраняя поддержку линии на дальнейшее участие в украинском конфликте.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Как отметил Герасимов, последним населенным пунктом региона, который был очищен от подразделений Вооруженных сил Украины, стало село Горналь. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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