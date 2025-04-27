27 апреля 2025

Запад замалчивает освобождение Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Запад занимается пропагандой, распространяя ложь о России
Запад занимается пропагандой, распространяя ложь о России Фото:

Западные политики и СМИ умышленно не комментируют провалы президента Украины Владимира Зеленского, в том числе сообщения о полном освобождении Курской области. Об этом рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо журналистам во время демонстрации против вовлечения Франции в конфликт на Украине.

«Потому что не комментируют провалы Зеленского. Не комментируют провалы лагеря, который через Украину ведет войну с Россией. Все просто», — сказал Филиппо, передает РИА Новости. Он также отметил, что в течение трех лет Запад занимается пропагандой, распространяя ложь о России, что мешает гражданам понять реальную картину происходящего.

По словам политика, когда происходят важные события, такие как освобождение Курской области, французам об этом либо не сообщают вовсе, либо предоставляют информацию частично и с сомнениями: «Потому что все всегда должно укладываться в единый военный нарратив».

Филиппо пояснил, что подобная информационная политика Запада препятствует объективному освещению событий вокруг конфликта на Украине. По его мнению, односторонняя подача информации и замалчивание невыгодных фактов позволяет западным властям формировать общественное мнение в нужном им ключе, сохраняя поддержку линии на дальнейшее участие в украинском конфликте.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Как отметил Герасимов, последним населенным пунктом региона, который был очищен от подразделений Вооруженных сил Украины, стало село Горналь. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

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Западные политики и СМИ умышленно не комментируют провалы президента Украины Владимира Зеленского, в том числе сообщения о полном освобождении Курской области. Об этом рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо журналистам во время демонстрации против вовлечения Франции в конфликт на Украине. «Потому что не комментируют провалы Зеленского. Не комментируют провалы лагеря, который через Украину ведет войну с Россией. Все просто», — сказал Филиппо, передает РИА Новости. Он также отметил, что в течение трех лет Запад занимается пропагандой, распространяя ложь о России, что мешает гражданам понять реальную картину происходящего. По словам политика, когда происходят важные события, такие как освобождение Курской области, французам об этом либо не сообщают вовсе, либо предоставляют информацию частично и с сомнениями: «Потому что все всегда должно укладываться в единый военный нарратив». Филиппо пояснил, что подобная информационная политика Запада препятствует объективному освещению событий вокруг конфликта на Украине. По его мнению, односторонняя подача информации и замалчивание невыгодных фактов позволяет западным властям формировать общественное мнение в нужном им ключе, сохраняя поддержку линии на дальнейшее участие в украинском конфликте. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Как отметил Герасимов, последним населенным пунктом региона, который был очищен от подразделений Вооруженных сил Украины, стало село Горналь. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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