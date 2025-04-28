Россиянам напомнили про особенности оплаты труда в майские праздники

Работа в выходные и праздничные майские дни должна быть оплачена не ниже двойного тарифа, как предусматривает законодательство РФ. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«В соответствии с действующим законодательством, оплата труда работников в праздничные дни, в том числе в майские праздники, осуществляется особым образом. Статья 153 Трудового кодекса РФ регламентирует, что за работу в эти дни сотрудникам полагается заработная плата не менее чем в двойном размере по сравнению с оплатой за обычный рабочий день», — процитировало Лопатину РИА Новости.
Лопатина также отметила, что работник вправе самостоятельно выбрать форму компенсации за труд в праздники. Это может быть либо увеличенная оплата, либо дополнительный выходной день взамен отработанному. В случае выбора отгула выплата осуществляется по обычным тарифам, а сам дополнительный день отдыха не предполагает дополнительной финансовой компенсации.
Как сообщало URA.RU ранее, россиян ждет короткая трудовая неделя, на которой рабочими будут только три дня — с 28 по 30 апреля. Первомай выпадает на четверг, а пятница становится нерабочей потому, что был перенос выходного с 4 января. 3 и 4 мая, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут обычными выходными днями.
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