Богомаз: силы ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области

Российские силы противовоздушной обороны отражают попытку атаки беспилотников на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в настоящее время военные принимают меры по защите региона от воздушных угроз.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Глава региона не уточнил количество задействованных беспилотников и возможные последствия атаки.
Ранее стало известно, что системы ПВО в Крыму и над акваторией Черного моря уничтожили шесть дронов, запущенных Вооруженными силами Украины. Оперативная обстановка в регионе остается напряженной, местные власти продолжают следить за развитием ситуации и призывают жителей сохранять спокойствие.
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