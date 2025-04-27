27 апреля 2025

Богомаз: силы ПВО отражают атаку БПЛА в Брянской области

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Дроны ВСУ попытались атаковать Брянскую область
Дроны ВСУ попытались атаковать Брянскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы противовоздушной обороны отражают попытку атаки беспилотников на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в настоящее время военные принимают меры по защите региона от воздушных угроз.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Глава региона не уточнил количество задействованных беспилотников и возможные последствия атаки.

Ранее стало известно, что системы ПВО в Крыму и над акваторией Черного моря уничтожили шесть дронов, запущенных Вооруженными силами Украины. Оперативная обстановка в регионе остается напряженной, местные власти продолжают следить за развитием ситуации и призывают жителей сохранять спокойствие.

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Российские силы противовоздушной обороны отражают попытку атаки беспилотников на территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в настоящее время военные принимают меры по защите региона от воздушных угроз. «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Глава региона не уточнил количество задействованных беспилотников и возможные последствия атаки. Ранее стало известно, что системы ПВО в Крыму и над акваторией Черного моря уничтожили шесть дронов, запущенных Вооруженными силами Украины. Оперативная обстановка в регионе остается напряженной, местные власти продолжают следить за развитием ситуации и призывают жителей сохранять спокойствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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