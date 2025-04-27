Эксперт РАНХиГС рассказал, как повысить пенсию

Пенсионеры в России могут существенно увеличить размер своих будущих выплат, если после достижения пенсионного возраста продолжат работать и отложат обращение за пенсией. Об этом сообщил ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Он подчеркнул важность официального трудоустройства и регулярных страховых отчислений для учета стажа в Социальный фонд, что напрямую влияет на размер выплат.
«У человека, достигшего пенсионного возраста, есть несколько возможностей увеличить размеры пенсии. Во-первых, продолжать трудовую деятельность, в этом случае пенсия помимо ежегодной индексации будет расти за счет дополнительных страховых взносов от работодателя», — отметил Ляшок, передает РИА Новоси. Он добавил, что законодательство РФ предусматривает возможность временного отказа от получения пенсии: в этом случае выплата приостанавливается, но при последующем оформлении она будет назначена в увеличенном размере.
Эксперт напомнил, что итоговый размер пенсии зависит от продолжительности официального трудового стажа и уровня заработной платы, с которой уплачиваются взносы в Социальный фонд. Учитываются только те периоды работы и доходы, за которые работодатель перечислял обязательные страховые взносы, а неофициальный или «серый» доход на размер будущей пенсии не влияет.
В связи с переносом выплат, приуроченным к майским праздникам, отдельные российские пенсионеры получат две пенсии в апреле, сообщил Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По словам эксперта, изменения затронут как страховые, так и социальные, накопительные пенсии, а также дополнительные выплаты, осуществляемые Социальным фондом России. В первую очередь это касается граждан, получающих пенсии через банковские организации. Оформлять отдельные заявления для досрочного получения средств не потребуется: все пенсионеры, у которых дата выплаты приходится на период с 8 по 11 мая, получат денежные средства 6 или 7 мая.
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