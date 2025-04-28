Штрафы за вождение электросамокатов детьми увеличатся втрое

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Компании увеличили штрафы с 28 апреля
Компании увеличили штрафы с 28 апреля Фото:

Кикшеринговые компании втрое увеличили штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками. Размер санкций вырос с 10 до 30 тысяч рублей, сообщают операторы.

«Российские операторы кикшеринга Whoosh и „МТС Юрент“ усилили борьбу с использованием прокатных электросамокатов несовершеннолетними. С 28 апреля компании втрое увеличили штрафы за их допуск к управлению средствами индивидуальной мобильности — с 10 до 30 тысяч рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей компаний. Компании приняли решение повысить штрафы исходя из собственной статистики: дети до 16 лет — самая аварийная категория.

Ранее в России уже вводились ограничения для пользователей арендованных электросамокатов — максимальная скорость была снижена до 20 км/ч, чтобы сократить число аварий и повысить безопасность на дорогах. Кроме того, обсуждались меры по ограничению работы самокатов в ночное время из-за рисков нетрезвого вождения.

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Кикшеринговые компании втрое увеличили штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками. Размер санкций вырос с 10 до 30 тысяч рублей, сообщают операторы. «Российские операторы кикшеринга Whoosh и „МТС Юрент“ усилили борьбу с использованием прокатных электросамокатов несовершеннолетними. С 28 апреля компании втрое увеличили штрафы за их допуск к управлению средствами индивидуальной мобильности — с 10 до 30 тысяч рублей», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей компаний. Компании приняли решение повысить штрафы исходя из собственной статистики: дети до 16 лет — самая аварийная категория. Ранее в России уже вводились ограничения для пользователей арендованных электросамокатов — максимальная скорость была снижена до 20 км/ч, чтобы сократить число аварий и повысить безопасность на дорогах. Кроме того, обсуждались меры по ограничению работы самокатов в ночное время из-за рисков нетрезвого вождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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