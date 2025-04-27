В иранском порту Бендер-Аббас 26 апреля произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали 1139 человек, еще 28 — погибли. Точные причины взрыва пока не известны, но эксперты не исключают, что это могла быть как техногенная авария, так и диверсия.
По данным газеты The New York Times, в порту мог сдетонировать перхлорат натрия, который используется в твердом ракетном топливе. Однако официальный представитель Минобороны Ирана Реза Талайиник заявил, что на месте взрыва не было продукции военного назначения.
В связи с последствиями взрыва президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану. Он поручил направить несколько бортов МЧС для помощи в тушении пожара. Как заявил министр МЧС России Александр Куренков, на место взрыва будут отправлены Бе-200ЧС и Ил-76.
Помимо прочего, в городе был объявлен режим ЧС из-за угрозы выброса опасных химических веществ. Власти распорядились закрыть все школы города, чтобы минимизировать риски для детей. На место инцидента сегодня направился президент, чтобы ознакомиться с ситуацией.
В Иране начали расследование по факту произошедшего. Агентство Tasnim со ссылкой на представителя иранского правительства сообщило, что понедельник, 28 апреля, был объявлен днем общенационального траура по жертвам взрыва в порту Шахид-Раджаи. Что сейчас происходит в стране — в фоторепортаже URA.RU.
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