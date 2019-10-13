Екатеринбург сделал свой выбор на опросе по храму Святой Екатерины

Екатеринбуржцы активно голосовали за то, как будет выглядеть центр города Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге завершился общегородской опрос по выбору места строительства храма Святой Екатерины. Опросные пункты работали с 8 до 20 часов.

По данным горизбиркома, итоговая явка на участки составила 97 453 человека (по подсчетам «URA.RU», около 8,98% голосов от обладающих правом голоса жителей). Ранее руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров заявлял, что опрос будет признан состоявшимся, если проголосуют 10857 человек (1% от обладающих правом голоса). Судя по итогам голосования, явка почти в десять раз превысила необходимый порог.

Горожанам предлагалось отдать голос за одну из предложенных площадок под храм — это бывший приборостроительный завод на Горького, 17 и территория за Макаровским мостом. Голосовать могли те, кто достиг 18-летнего возраста и имеет постоянную регистрацию в Екатеринбурге.

В течение дня на опросных пунктах было оживленно. Желающих официально заявить о своем выборе было так много, что некоторые жаловались на длинные очереди возле опросных участков. Вместе со всеми проголосовали глава РМК Игорь Алтушкин, полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, «Уральский пельмень» Сергей Исаев, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и многие другие известные лица.

Над сквером, где ранее шли протесты по поводу строительства храма, сегодня работала система высотного видеонаблюдения «ОКО-1». Аппаратура Росгвардии контролировала проведение опроса и должна была вовремя фиксировать любые нарушения и стихийные митинги.

«URA.RU» весь день следило за ходом голосования. Все подробности того, как шло голосование, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.