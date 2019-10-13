12 октября 2019
11 октября 2019

Екатеринбург сделал свой выбор на опросе по храму Святой Екатерины

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Брифинг, посвященный подготовке проведения опроса по месту строительства Собора Святой Екатерины. Екатеринбург, строительство храма, образец, собор святой екатерины, опросный лист, храм святой екатерины, общегородской опрос
Екатеринбуржцы активно голосовали за то, как будет выглядеть центр городаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге завершился общегородской опрос по выбору места строительства храма Святой Екатерины. Опросные пункты работали с 8 до 20 часов.

По данным горизбиркома, итоговая явка на участки составила 97 453 человека (по подсчетам «URA.RU», около 8,98% голосов от обладающих правом голоса жителей). Ранее руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров заявлял, что опрос будет признан состоявшимся, если проголосуют 10857 человек (1% от обладающих правом голоса). Судя по итогам голосования, явка почти в десять раз превысила необходимый порог.

Горожанам предлагалось отдать голос за одну из предложенных площадок под храм — это бывший приборостроительный завод на Горького, 17 и территория за Макаровским мостом. Голосовать могли те, кто достиг 18-летнего возраста и имеет постоянную регистрацию в Екатеринбурге.

В течение дня на опросных пунктах было оживленно. Желающих официально заявить о своем выборе было так много, что некоторые жаловались на длинные очереди возле опросных участков. Вместе со всеми проголосовали глава РМК Игорь Алтушкин, полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, «Уральский пельмень» Сергей Исаев, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и многие другие известные лица.

Над сквером, где ранее шли протесты по поводу строительства храма, сегодня работала система высотного видеонаблюдения «ОКО-1». Аппаратура Росгвардии контролировала проведение опроса и должна была вовремя фиксировать любые нарушения и стихийные митинги.

«URA.RU» весь день следило за ходом голосования. Все подробности того, как шло голосование, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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