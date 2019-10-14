Педагоги из ХМАО заступились за руководителя, обвиненного в травле сотрудника

Педагоги считают, что информация о нарушении прав детей не соответствует действительности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники детского сада «Совенок» из Мегиона (ХМАО) встали на защиту директора, обвиненного в травле своего сотрудника. Об этом они заявили журналисту «URA.RU» во время специально устроенного для этого коллективного звонка.

«Мы требуем опровергнуть информацию о том, что в нашем детском саду нарушаются права детей и педагогов», — заявил один из сотрудников.

При этом педагоги требовали журналиста агентства предоставить им персональные данные источника информации, тем самым принуждая к нарушению статьи 41 «Закона о СМИ» («Редакция […] не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени» — ред.). Итогом беседы стало прямое требование в тридцатиминутный срок опубликовать опровержение, отказавшись от всех описанных в новости фактах. Требование высказал лично директор школы №9 Михаил Макаров, являющийся депутатом местной думы.

Сейчас в редакции решается вопрос о направлении соответствующего заявления в следственное управление следственного комитета РФ по ХМАО-Югре по статье 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации»).

Ранее «URA.RU» писало, что депутат из ХМАО затравил сотрудницу после ее жалоб в прокуратуру. Она считала, что из-за действий Макарова в детском саду нарушаются права детей и педагогов.