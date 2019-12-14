13 декабря 2019

Чубайса обвинили в плачевном состоянии российской энергетики

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекция Анатолия Чубайса
Реформы, проведенные Анатолием Чубайсом, жестко раскритиковал экс-сотрудник правительства РФФото: Анна Майорова © URA.RU

Идеолог рыночных экономических реформ 1990-х годов, бывший глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс лично виновен в том, что на сегодняшний день российская энергетика находится в весьма плачевном состоянии. Об этом заявил доктор экономических наук Михаил Делягин, ранее работавший в правительстве РФ советником Бориса Немцова, Евгения Примакова и Михаила Касьянова.

«Союз потребителей энергии России обратился в Минэнерго с просьбой сравнить тарифы в России и Европе. Минэнерго пришло к выводам, что затраты на электроэнергию в Европе значительно превышают российские. Однако после проведения независимой экспертизы выяснилось, что промышленные потребители Швеции, США, Бельгии и Франции платят меньше чем в России! Основу подобной диспропорции заложил Чубайс, пожалуй, никто не принес стране больше ущерба в новейшей истории России, чем этот одиозный деятель. Раздробив РАО ЕЭС на множество мелких компаний, Чубайс по сути создал огромное поле для коррупции. Каждый „суслик“ превратился в „агронома“ и получил возможность устанавливать тарифы на электроэнергию по своему личному усмотрению», — цитирует Делягина портал «Апрал».

Ранее стало известно о том, что Чубайс якобы имеет твердое намерение «нажиться» на пенсионных деньгах россиян, намереваясь использовать их для проектов госкомпании «Роснано», которую он сейчас возглавляет. Такое мнение в эфире «Царьграда» не так давно публично высказал журналист Юрий Пронько. Слова Пронько подтверждают заявлениями, которые Чубайс делал этой осенью. Тогда он публично предложил разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать накопления граждан в развивающиеся бизнес-стартапы. Это помогло бы России войти в число лидеров в сфере инноваций, заявлял он на лекции перед студентами МФТИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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