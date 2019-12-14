Чубайса обвинили в плачевном состоянии российской энергетики

Реформы, проведенные Анатолием Чубайсом, жестко раскритиковал экс-сотрудник правительства РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Идеолог рыночных экономических реформ 1990-х годов, бывший глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс лично виновен в том, что на сегодняшний день российская энергетика находится в весьма плачевном состоянии. Об этом заявил доктор экономических наук Михаил Делягин, ранее работавший в правительстве РФ советником Бориса Немцова, Евгения Примакова и Михаила Касьянова.

«Союз потребителей энергии России обратился в Минэнерго с просьбой сравнить тарифы в России и Европе. Минэнерго пришло к выводам, что затраты на электроэнергию в Европе значительно превышают российские. Однако после проведения независимой экспертизы выяснилось, что промышленные потребители Швеции, США, Бельгии и Франции платят меньше чем в России! Основу подобной диспропорции заложил Чубайс, пожалуй, никто не принес стране больше ущерба в новейшей истории России, чем этот одиозный деятель. Раздробив РАО ЕЭС на множество мелких компаний, Чубайс по сути создал огромное поле для коррупции. Каждый „суслик“ превратился в „агронома“ и получил возможность устанавливать тарифы на электроэнергию по своему личному усмотрению», — цитирует Делягина портал «Апрал».