Югорские власти запретили показ фильма, снятого в Донбассе

Показ фильма был запланирован на 20 декабря Фото: depositphotos.com

В Сургуте запретили показ фильма «Замысел. Вышний ярус» киностудии «Донфильм» Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает группа «ВКонтакте», посвященная премьерному показу картины в Югре.

«Сегодня директора кинозала „Галерея кино“ вызвали „на ковер“ в окружной департамент культуры и запретили показ донецкого фильма „Замысел. Вышний ярус“», — говорится в сообщении. Организаторы были вынуждены отменить закрытый показ, который должен был пройти 20 декабря.

Отмечается, что показ запретили из-за отсутствия прокатного удостоверения на фильм. В посте подчеркивается, что до этого сотрудники кинозала заявляли, что документы не нужны. Организаторы даже выбрали и забронировали время на мероприятие. При этом по словам сообщества, в бюджетных учреждениях Сургута постоянно проходят показы авторского кино без прокатных удостоверений.

Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов объяснил «URA.RU», что ведомство действовало в рамках правового поля. «Мы не знаем о чем сюжет, у фильма нет прокатного удостоверения. А только при его наличии можно говорить, что оно прошло все ступени проверки и мы понимаем, что данный фильм безопасен», — заявил он.

Фильм «Замысел. Вышний ярус» показывает странствие мальчика. Ребенок ищет ответы на важные вопросы и попадает в странное место, в котором обитают Смыслы. На афише картины в группе «ВКонтакте» указано, что фильм запрещен для детей младше 14 лет.