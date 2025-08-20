Мэр из ХМАО отказался принимать доску почета

В Пыть-Яхе (ХМАО) доска почета, установленная к 35-летию города, не была принята из-за выявленных дефектов. Об этом сообщил глава города Сергей Елишев в своем официальном telegram-канале.
«Среди обнаруженных проблем: небрежный монтаж отдельных элементов, царапины на поверхности, нарушение симметрии в конструкции, а также деформация металлоконструкций в некоторых местах. Устранение всех выявленных дефектов в сжатые сроки не представляется возможным. Принять такой объект мы не могли», — подчеркнул глава города.
Контракт на изготовление и установку доски почета был заключен по итогам электронного аукциона, где стоимость работ снизилась с первоначальных 2,26 млн рублей до 1,02 млн рублей. Конструкция была смонтирована у здания администрации в августе, однако по результатам экспертизы подрядчик согласился расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. При этом он передал объект муниципалитету безвозмездно. Доска почета будет использоваться временно после устранения выявленных недочетов.
Торжественная церемония награждения жителей, внесших вклад в развитие Пыть-Яха, пройдет в запланированные сроки. Власти города приступили к разработке нового проекта.
