Стало известно, где находится пермяк, исчезнувший из Бутырки

Никиту Чирцова нашли в СИЗО в Курске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приговоренный к году колонии за нападение на полицейского во время московских беспорядков 27 июля Никита Чирцов оказался в СИЗО-1 в Курске. Об этом сообщил адвокат осужденного Александр Борков.

По словам правозащитника, Чирцова этапировали до рассмотрения апелляции. Он отметил, что это незаконно, так как сам приговор еще не вступил в законную силу. «Чем руководствовалась ФСИН, мне непонятно. Я считаю это незаконным», — добавил Борков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что фигурант беспорядков в Москве Никита Черцов пропал из СИЗО «Бутырка».

Чирцова признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, молодой человек толкнул полицейского во время митинга, напоминает агентство Nation News.