18 января 2025
17 января 2025

Алсу и Игорь Крутой исполнили песню педагога из Магнитогорска. Фото

Алсу и Крутой исполнили песню Алены Коновальчик в эфире шоу «Конфетка» на ТНТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие выставки Евгении Васильевой в госпитале Лапино. Москва, галерея, выставка картин, экспозиция, алсу
Алсу исполнила песню девушки из Магнитогорска Фото:

Певица Алсу и композитор Игорь Крутой исполнили композицию «Качели» эстрадно-джазовой певицы и музыковеда из Магнитогорска Алены Коновальчик. Выступление состоялось в эфире шоу «Конфетка», который прошел в субботу 18 января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе канала ТНТ.

«В выпуске нового сезона Алена Коновальчик представила свой клип на песню „Качели“. В видео певица показала любовную линию, где роль главного героя сыграл бывший студент Алены Марк. Авторскую композицию эстрадно-джазовой певицы перепели Игорь Крутой и Алсу», — уточнили в пресс-службе.

Несмотря на то, что песня девушки не прошла на последующие этапы шоу, сама певица осталась довольна участием и планирует дальше развивать свою творческую карьеру. Она намерена выпустить новый альбом и книги стихов, материалы для которых уже готовы.

По задумке проекта «Конфетка», редакторы ищут любительские клипы и предлагают авторам принять участие в шоу. Далее известные исполнители делают кавер на песню. Жюри и зрители в зале оценивают выступление. Приз победителям составляет 300 тысяч рублей.

Алена Коновальчик из Магнитогорска (в центре) стала героиней музыкального шоу вместе с Алсу и Игорем Крутым
Алена Коновальчик из Магнитогорска (в центре) стала героиней музыкального шоу вместе с Алсу и Игорем Крутым

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Певица Алсу и композитор Игорь Крутой исполнили композицию «Качели» эстрадно-джазовой певицы и музыковеда из Магнитогорска Алены Коновальчик. Выступление состоялось в эфире шоу «Конфетка», который прошел в субботу 18 января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе канала ТНТ. «В выпуске нового сезона Алена Коновальчик представила свой клип на песню „Качели“. В видео певица показала любовную линию, где роль главного героя сыграл бывший студент Алены Марк. Авторскую композицию эстрадно-джазовой певицы перепели Игорь Крутой и Алсу», — уточнили в пресс-службе. Несмотря на то, что песня девушки не прошла на последующие этапы шоу, сама певица осталась довольна участием и планирует дальше развивать свою творческую карьеру. Она намерена выпустить новый альбом и книги стихов, материалы для которых уже готовы. По задумке проекта «Конфетка», редакторы ищут любительские клипы и предлагают авторам принять участие в шоу. Далее известные исполнители делают кавер на песню. Жюри и зрители в зале оценивают выступление. Приз победителям составляет 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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