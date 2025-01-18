Алсу и Игорь Крутой исполнили песню педагога из Магнитогорска. Фото

Алсу и Крутой исполнили песню Алены Коновальчик в эфире шоу «Конфетка» на ТНТ

19 января 2025 в 02:23 Размер текста - 17 +

Алсу исполнила песню девушки из Магнитогорска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Алсу и композитор Игорь Крутой исполнили композицию «Качели» эстрадно-джазовой певицы и музыковеда из Магнитогорска Алены Коновальчик. Выступление состоялось в эфире шоу «Конфетка», который прошел в субботу 18 января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе канала ТНТ. «В выпуске нового сезона Алена Коновальчик представила свой клип на песню „Качели“. В видео певица показала любовную линию, где роль главного героя сыграл бывший студент Алены Марк. Авторскую композицию эстрадно-джазовой певицы перепели Игорь Крутой и Алсу», — уточнили в пресс-службе. Несмотря на то, что песня девушки не прошла на последующие этапы шоу, сама певица осталась довольна участием и планирует дальше развивать свою творческую карьеру. Она намерена выпустить новый альбом и книги стихов, материалы для которых уже готовы. По задумке проекта «Конфетка», редакторы ищут любительские клипы и предлагают авторам принять участие в шоу. Далее известные исполнители делают кавер на песню. Жюри и зрители в зале оценивают выступление. Приз победителям составляет 300 тысяч рублей. Алена Коновальчик из Магнитогорска (в центре) стала героиней музыкального шоу вместе с Алсу и Игорем Крутым Фото предоставлено пресс-службой канала ТНТ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алсу и композитор Игорь Крутой исполнили композицию «Качели» эстрадно-джазовой певицы и музыковеда из Магнитогорска Алены Коновальчик. Выступление состоялось в эфире шоу «Конфетка», который прошел в субботу 18 января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе канала ТНТ. «В выпуске нового сезона Алена Коновальчик представила свой клип на песню „Качели“. В видео певица показала любовную линию, где роль главного героя сыграл бывший студент Алены Марк. Авторскую композицию эстрадно-джазовой певицы перепели Игорь Крутой и Алсу», — уточнили в пресс-службе. Несмотря на то, что песня девушки не прошла на последующие этапы шоу, сама певица осталась довольна участием и планирует дальше развивать свою творческую карьеру. Она намерена выпустить новый альбом и книги стихов, материалы для которых уже готовы. По задумке проекта «Конфетка», редакторы ищут любительские клипы и предлагают авторам принять участие в шоу. Далее известные исполнители делают кавер на песню. Жюри и зрители в зале оценивают выступление. Приз победителям составляет 300 тысяч рублей.