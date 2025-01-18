18 января 2025
17 января 2025

МЧС: обожженного фейерверком жителя Березников привлекли к ответственности

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние гулянья для молодого человека завершились ожогом (архивное фото)
Новогодние гулянья для молодого человека завершились ожогом (архивное фото) Фото:

Житель Березников (Пермский край), которого обожгло фейерверком в новогоднюю ночь, был привлечен к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«При запуске пиротехнического изделия 20-летний житель Березников получил травмы из-за нарушения инструкции. Это повлекло привлечение пострадавшего к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (за нарушение пункта 448 Правил противопожарного режима)», — указано на сайте ведомства.

Санкции предусматривают предупреждение или административный штраф. Его максимальный размер для граждан составляет 1500 рублей.

Об этом инциденте URA.RU уже писало. В результате фейерверк выстрелил в бедро юноши. Еще один местный житель лишился двух пальцев в погоне за зрелищем. В ходе новогодних праздников от пиротехники пострадал и 10-месячный младенец из Суксуна.

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Житель Березников (Пермский край), которого обожгло фейерверком в новогоднюю ночь, был привлечен к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «При запуске пиротехнического изделия 20-летний житель Березников получил травмы из-за нарушения инструкции. Это повлекло привлечение пострадавшего к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (за нарушение пункта 448 Правил противопожарного режима)», — указано на сайте ведомства. Санкции предусматривают предупреждение или административный штраф. Его максимальный размер для граждан составляет 1500 рублей. Об этом инциденте URA.RU уже писало. В результате фейерверк выстрелил в бедро юноши. Еще один местный житель лишился двух пальцев в погоне за зрелищем. В ходе новогодних праздников от пиротехники пострадал и 10-месячный младенец из Суксуна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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