МЧС: обожженного фейерверком жителя Березников привлекли к ответственности

Житель Березников (Пермский край), которого обожгло фейерверком в новогоднюю ночь, был привлечен к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«При запуске пиротехнического изделия 20-летний житель Березников получил травмы из-за нарушения инструкции. Это повлекло привлечение пострадавшего к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (за нарушение пункта 448 Правил противопожарного режима)», — указано на сайте ведомства.
Санкции предусматривают предупреждение или административный штраф. Его максимальный размер для граждан составляет 1500 рублей.
Об этом инциденте URA.RU уже писало. В результате фейерверк выстрелил в бедро юноши. Еще один местный житель лишился двух пальцев в погоне за зрелищем. В ходе новогодних праздников от пиротехники пострадал и 10-месячный младенец из Суксуна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!