Пермяк признан политзаключенным из-за участия в московских протестах

Пермяка Никиту Чирцова признали политзаключенным Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Уроженец города Березники (Пермский край) Никита Чирцов, арестованный по так называемому «московскому делу», признан политзаключенным. Информация опубликована на сайте правозащитного центра «Мемориал». Чирцов, а также ряд других участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Москве, был задержан, а затем арестован на два месяца.

«„Мемориал“, согласно международному руководству по определению понятия „политический заключенный“, считает Эдуарда Малышевского и Никиту Чирцова политзаключенными. Мы требуем их немедленного освобождения и привлечения к ответственности виновных в их незаконном преследовании», — указано на сайте правозащитного центра.

Представители «Мемориала» отмечают, что факты «насилия», инкриминируемые Чирцову, по сути, таковыми не являются: «Невозможно считать насилием и отталкивание сержанта полиции». «URA.RU» писало, что Никита Чирцов обвиняется в применении насилия к представителю власти (ч 1 ст 318 УК РФ). В ходе акции пермяк, якобы, «толкнул сержанта полиции в область грудной клетки и плеча, причинив ему боль».

Помимо Чирцова, по уголовному делу о протестах в Москве проходят обвиняемыми Евгений Коваленко, Данил Беглец, Кирилл Жуков, Айдар Губайдулин, Эдуард Малышевский, Алексей Миняйло и Самариддин Раджабов. Ранее Мосгорсуд вынес приговор по громкому делу актера Павла Устинова. Он был осужден на один год лишения свободы условно. Устинова признали виновным в применении насилия против бойца ОМОНа в ходе протестной акции в Москве.