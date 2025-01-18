В челябинские купели уже окунулись более тысячи жителей. Видео

19 января 2025 в 00:11 Размер текста - 17 +

Вблизи купелей для безопасности дежурят сотрудники экстренных служб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крещенские купания в Челябинске проходят без происшествий. Обустроенные в черте города купели уже посетили более тысячи человек. Об этом рассказали в мэрии. Новость по теме Верующих зовут посетить купель часовни, которая утонула в 2024 году на Тургояке «По состоянию на 23 часа 18 января купели посетили 1154 человека», — уточнили в мэрии Челябинска. Там подчеркнули, что все необходимые меры безопасности для обеспечения комфорта и безопасности участников мероприятий предприняты. Как сообщало URA.RU ранее, на Крещение в городе организовано пять купелей для купания верующих. Две находятся на Шершневском водохранилище. На озере Смолино также сделаны две купели. Еще одна открыта на Первом озере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крещенские купания в Челябинске проходят без происшествий. Обустроенные в черте города купели уже посетили более тысячи человек. Об этом рассказали в мэрии. «По состоянию на 23 часа 18 января купели посетили 1154 человека», — уточнили в мэрии Челябинска. Там подчеркнули, что все необходимые меры безопасности для обеспечения комфорта и безопасности участников мероприятий предприняты. Как сообщало URA.RU ранее, на Крещение в городе организовано пять купелей для купания верующих. Две находятся на Шершневском водохранилище. На озере Смолино также сделаны две купели. Еще одна открыта на Первом озере.