18 января 2025
17 января 2025

В челябинские купели уже окунулись более тысячи жителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Крещение. Челябинск., прорубь, крещенские купания
Вблизи купелей для безопасности дежурят сотрудники экстренных служб Фото:

Крещенские купания в Челябинске проходят без происшествий. Обустроенные в черте города купели уже посетили более тысячи человек. Об этом рассказали в мэрии.

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«По состоянию на 23 часа 18 января купели посетили 1154 человека», — уточнили в мэрии Челябинска. Там подчеркнули, что все необходимые меры безопасности для обеспечения комфорта и безопасности участников мероприятий предприняты.

Как сообщало URA.RU ранее, на Крещение в городе организовано пять купелей для купания верующих. Две находятся на Шершневском водохранилище. На озере Смолино также сделаны две купели. Еще одна открыта на Первом озере.

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Крещенские купания в Челябинске проходят без происшествий. Обустроенные в черте города купели уже посетили более тысячи человек. Об этом рассказали в мэрии. «По состоянию на 23 часа 18 января купели посетили 1154 человека», — уточнили в мэрии Челябинска. Там подчеркнули, что все необходимые меры безопасности для обеспечения комфорта и безопасности участников мероприятий предприняты. Как сообщало URA.RU ранее, на Крещение в городе организовано пять купелей для купания верующих. Две находятся на Шершневском водохранилище. На озере Смолино также сделаны две купели. Еще одна открыта на Первом озере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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