Крещенские купания в Челябинске проходят без происшествий. Обустроенные в черте города купели уже посетили более тысячи человек. Об этом рассказали в мэрии.
«По состоянию на 23 часа 18 января купели посетили 1154 человека», — уточнили в мэрии Челябинска. Там подчеркнули, что все необходимые меры безопасности для обеспечения комфорта и безопасности участников мероприятий предприняты.
Как сообщало URA.RU ранее, на Крещение в городе организовано пять купелей для купания верующих. Две находятся на Шершневском водохранилище. На озере Смолино также сделаны две купели. Еще одна открыта на Первом озере.
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