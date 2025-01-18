18 января 2025
17 января 2025

В Екатеринбурге умер легендарный врач. Фото

Бывший профессор УГМУ Виктор Борзунов скончался на 91 году жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, угму, уральский государственный медицинский университет, медицинская академия, вывеска, угма
Виктор Борзунов 20 лет руководил кафедрой в УГМУ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 18 января скончался известный ученый и врач Виктор Борзунов. Ему было 90 лет. Об этом рассказала пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале.

«На 91-м году жизни скончался один из самых уважаемых ученых-медиков профессор Виктор Борзунов. Много лет он руководил кафедрой инфекционных заболеваний Уральского государственного медицинского университета, боровшейся с социально-значимыми заболеваниями. Выражаем соболезнования семье Виктора Михайловича», — говорится в сообщении.

Виктор Борзунов был доктором наук, автором более 400 научных работ и руководителем 16 кандидатских диссертаций. Он разработал девять предложений для улучшения процесса диагностики инфекций и стал соавтором пяти патентов на изобретения. Он руководил инфекционной кафедрой с 1994 по 2014 год. Профессор специализировался на инфекциях социального характера и тех, которые сопровождали наркоманию: парентеральные гепатиты, ВИЧ, туберкулез и другие болезни, передающиеся половым путем.

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В Екатеринбурге 18 января скончался известный ученый и врач Виктор Борзунов. Ему было 90 лет. Об этом рассказала пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале. «На 91-м году жизни скончался один из самых уважаемых ученых-медиков профессор Виктор Борзунов. Много лет он руководил кафедрой инфекционных заболеваний Уральского государственного медицинского университета, боровшейся с социально-значимыми заболеваниями. Выражаем соболезнования семье Виктора Михайловича», — говорится в сообщении. Виктор Борзунов был доктором наук, автором более 400 научных работ и руководителем 16 кандидатских диссертаций. Он разработал девять предложений для улучшения процесса диагностики инфекций и стал соавтором пяти патентов на изобретения. Он руководил инфекционной кафедрой с 1994 по 2014 год. Профессор специализировался на инфекциях социального характера и тех, которые сопровождали наркоманию: парентеральные гепатиты, ВИЧ, туберкулез и другие болезни, передающиеся половым путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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