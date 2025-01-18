В Екатеринбурге 18 января скончался известный ученый и врач Виктор Борзунов. Ему было 90 лет. Об этом рассказала пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале.
«На 91-м году жизни скончался один из самых уважаемых ученых-медиков профессор Виктор Борзунов. Много лет он руководил кафедрой инфекционных заболеваний Уральского государственного медицинского университета, боровшейся с социально-значимыми заболеваниями. Выражаем соболезнования семье Виктора Михайловича», — говорится в сообщении.
Виктор Борзунов был доктором наук, автором более 400 научных работ и руководителем 16 кандидатских диссертаций. Он разработал девять предложений для улучшения процесса диагностики инфекций и стал соавтором пяти патентов на изобретения. Он руководил инфекционной кафедрой с 1994 по 2014 год. Профессор специализировался на инфекциях социального характера и тех, которые сопровождали наркоманию: парентеральные гепатиты, ВИЧ, туберкулез и другие болезни, передающиеся половым путем.
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