В Екатеринбурге умер легендарный врач. Фото

Бывший профессор УГМУ Виктор Борзунов скончался на 91 году жизни

19 января 2025 в 01:00 Размер текста - 17 +

Виктор Борзунов 20 лет руководил кафедрой в УГМУ (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 18 января скончался известный ученый и врач Виктор Борзунов. Ему было 90 лет. Об этом рассказала пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале. «На 91-м году жизни скончался один из самых уважаемых ученых-медиков профессор Виктор Борзунов. Много лет он руководил кафедрой инфекционных заболеваний Уральского государственного медицинского университета, боровшейся с социально-значимыми заболеваниями. Выражаем соболезнования семье Виктора Михайловича», — говорится в сообщении. Виктор Борзунов был доктором наук, автором более 400 научных работ и руководителем 16 кандидатских диссертаций. Он разработал девять предложений для улучшения процесса диагностики инфекций и стал соавтором пяти патентов на изобретения. Он руководил инфекционной кафедрой с 1994 по 2014 год. Профессор специализировался на инфекциях социального характера и тех, которые сопровождали наркоманию: парентеральные гепатиты, ВИЧ, туберкулез и другие болезни, передающиеся половым путем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 18 января скончался известный ученый и врач Виктор Борзунов. Ему было 90 лет. Об этом рассказала пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале. «На 91-м году жизни скончался один из самых уважаемых ученых-медиков профессор Виктор Борзунов. Много лет он руководил кафедрой инфекционных заболеваний Уральского государственного медицинского университета, боровшейся с социально-значимыми заболеваниями. Выражаем соболезнования семье Виктора Михайловича», — говорится в сообщении. Виктор Борзунов был доктором наук, автором более 400 научных работ и руководителем 16 кандидатских диссертаций. Он разработал девять предложений для улучшения процесса диагностики инфекций и стал соавтором пяти патентов на изобретения. Он руководил инфекционной кафедрой с 1994 по 2014 год. Профессор специализировался на инфекциях социального характера и тех, которые сопровождали наркоманию: парентеральные гепатиты, ВИЧ, туберкулез и другие болезни, передающиеся половым путем.