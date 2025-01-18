Пермский край ворвался в топ регионов по количеству людей с ожирением

Пермский край замкнул пятерку лидеров в Приволжском федеральном округе по росту количества людей с диагнозом «ожирение». Тенденция прослеживалась пять лет подряд. Рейтинг регионов РФ подготовили специалисты FinExpertiza. Расчет строился на данных Росстата с 2018 по 2023 годы.
«В Прикамье за пять лет количество полных людей выросло на 3,4%. Если в 2018 году численность населения с лишним веслом в возрасте от 19 лет составляла 1,125 млн человек, то к 2023 году их число выросло до 1,163 млн», — результаты выложены на официальном сайте аналитиков.
Исследование показало, что прирост людей с лишним весом является общероссийской тенденцией. Как правило, набору лишних килограммов способствует избыточный прием пищи. Эксперты уверены — если питательных веществ поступает больше, чем тратит организм, происходит отложение жира.
К концу прошлого года выяснилось, что жители региона все чаще пытаются избиться от ожирения медикаментозно. Продажи соответствующих препаратов в октябре подскочили более чем на треть.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!