18 января 2025
17 января 2025

Пермский край ворвался в топ регионов по количеству людей с ожирением

В Прикамье пять лет подряд росло количество людей с лишним весом
© Служба новостей «URA.RU»
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Как правило, к набору лишнего веса приводит переедание
Как правило, к набору лишнего веса приводит переедание Фото:

Пермский край замкнул пятерку лидеров в Приволжском федеральном округе по росту количества людей с диагнозом «ожирение». Тенденция прослеживалась пять лет подряд. Рейтинг регионов РФ подготовили специалисты FinExpertiza. Расчет строился на данных Росстата с 2018 по 2023 годы.

«В Прикамье за пять лет количество полных людей выросло на 3,4%. Если в 2018 году численность населения с лишним веслом в возрасте от 19 лет составляла 1,125 млн человек, то к 2023 году их число выросло до 1,163 млн», — результаты выложены на официальном сайте аналитиков.

Исследование показало, что прирост людей с лишним весом является общероссийской тенденцией. Как правило, набору лишних килограммов способствует избыточный прием пищи. Эксперты уверены — если питательных веществ поступает больше, чем тратит организм, происходит отложение жира.

К концу прошлого года выяснилось, что жители региона все чаще пытаются избиться от ожирения медикаментозно. Продажи соответствующих препаратов в октябре подскочили более чем на треть.

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Пермский край замкнул пятерку лидеров в Приволжском федеральном округе по росту количества людей с диагнозом «ожирение». Тенденция прослеживалась пять лет подряд. Рейтинг регионов РФ подготовили специалисты FinExpertiza. Расчет строился на данных Росстата с 2018 по 2023 годы. «В Прикамье за пять лет количество полных людей выросло на 3,4%. Если в 2018 году численность населения с лишним веслом в возрасте от 19 лет составляла 1,125 млн человек, то к 2023 году их число выросло до 1,163 млн», — результаты выложены на официальном сайте аналитиков. Исследование показало, что прирост людей с лишним весом является общероссийской тенденцией. Как правило, набору лишних килограммов способствует избыточный прием пищи. Эксперты уверены — если питательных веществ поступает больше, чем тратит организм, происходит отложение жира. К концу прошлого года выяснилось, что жители региона все чаще пытаются избиться от ожирения медикаментозно. Продажи соответствующих препаратов в октябре подскочили более чем на треть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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